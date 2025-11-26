Die Aktie von Aroundtown steht am Mittwoch massiv unter Druck. Nach der Vorlage der Quartalszahlen rauscht das Papier zeitweise um fast sieben Prozent nach unten und ist damit das klare Schlusslicht im MDAX. Vor allem eine Kennzahl schlägt den Anlegern sauer auf.Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown konnte die Nettomieten in den ersten neun Monaten mit 886 Millionen Euro stabil halten, trotz fortgesetzter Immobilienverkäufe. Auf vergleichbarer Basis ergibt sich ein Mietwachstum von 3,1 Prozent.Beim ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.