Die Aktie von Aroundtown steht am Mittwoch massiv unter Druck. Nach der Vorlage der Quartalszahlen rauscht das Papier zeitweise um fast sieben Prozent nach unten und ist damit das klare Schlusslicht im MDAX. Vor allem eine Kennzahl schlägt den Anlegern sauer auf.Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown konnte die Nettomieten in den ersten neun Monaten mit 886 Millionen Euro stabil halten, trotz fortgesetzter Immobilienverkäufe. Auf vergleichbarer Basis ergibt sich ein Mietwachstum von 3,1 Prozent.Beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär