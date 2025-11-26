KI-Blase vs. Zinsfantasie!: Nvidia hat Angst, Dell gefragt, Zscaler unter Druck und TKMS

Ungewöhnliche Töne aus dem Hause Nvidia. Erst betont ein überschwänglicher Jensen Huang, dass er keine KI-Blase sieht und dann äußert sich Nvidia noch zu Konkurrent Alphabet. Sieht der KI-König eine Palastrevolution?Während die Dell-Aktie vorbörslich um fast 5 Prozent zulegt, weil die gigantische Nachfrage nach KI-Servern den Auftragseingang auf 12,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt hat, sackt der Kurs von HP Inc. um rund 5 Prozent ab. Unerwartet hohe Kosten für Halbleiterchips drücken auf die Gewinnerwartungen des PC-Herstellers. Wir analysieren, warum die KI-Nachfrage hier den entscheidenden Unterschied macht und wie Goldman Sachs die Aussichten beider Unternehmen bewertet. …

Den vollständigen Artikel lesen ...