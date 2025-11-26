Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Top-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
26.11.25 | 16:31
155,20 Euro
+0,92 % +1,42
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
155,36155,3816:33
155,32155,3816:32
Markus Weingran
26.11.2025 15:27 Uhr
380 Leser
Artikel bewerten:
(1)

KI-Blase vs. Zinsfantasie!: Nvidia hat Angst, Dell gefragt, Zscaler unter Druck und TKMS

Ungewöhnliche Töne aus dem Hause Nvidia. Erst betont ein überschwänglicher Jensen Huang, dass er keine KI-Blase sieht und dann äußert sich Nvidia noch zu Konkurrent Alphabet. Sieht der KI-König eine Palastrevolution?Während die Dell-Aktie vorbörslich um fast 5 Prozent zulegt, weil die gigantische Nachfrage nach KI-Servern den Auftragseingang auf 12,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt hat, sackt der Kurs von HP Inc. um rund 5 Prozent ab. Unerwartet hohe Kosten für Halbleiterchips drücken auf die Gewinnerwartungen des PC-Herstellers. Wir analysieren, warum die KI-Nachfrage hier den entscheidenden Unterschied macht und wie Goldman Sachs die Aussichten beider Unternehmen bewertet. …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.