Deutsche kleine und mittelständische Unternehmen blicken mit großem Optimismus auf das Jahresendgeschäft 2025. Laut einer aktuellen Umfrage unter international tätigen KMU erwarten 76 Prozent von ihnen höhere Umsätze als im Vorjahr.Die Studie, die im September 2025 in neun europäischen Ländern durchgeführt wurde, zeigt, dass deutsche KMU von einer starken internationalen Nachfrage ausgehen: Mehr als ein Drittel ihrer erwarteten Jahresendumsätze soll aus Regionen außerhalb Europas stammen, allen voran aus den USA. Ein wesentlicher Wachstumstreiber sind für 81 Prozent der deutschen ...

