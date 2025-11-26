DJ Novo Nordisk beantragt US-Zulassung für höher dosierte Wegovy-Spritze

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk will sein Abnehm-Medikament Wegovy in den USA in höherer Dosierung vermarkten. Wie der dänische Konzern mitteilte, hat er bei der Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für Wegovy als Injektion in der Dosis 7,2 Milligramm beantragt. Eine Entscheidung werde innerhalb von ein oder zwei Monaten erwartet.

Die FDA soll den Antrag im Rahmen ihres "Priority Voucher Program" prüfen. Es zielt darauf ab, die Prüfung von Medikamenten zu beschleunigen, die wichtige gesundheitliche Ziele angehen.

Patienten, die das Antidiabetikums Semaglutid mehr als ein Jahr lang einmal wöchentlich in einer Dosis von 7,2 Milligramm bekamen, hätten durchschnittlich 20,7 Prozent ihres Körpergewichts verloren, teilte Novo Nordisk mit. Semaglutid wird als Abnehmspritze unter dem Markennamen Wegovy vermarktet. Die derzeit maximale Wegovy-Dosis in den USA erlaubt eine 2,4-Milligramm-Injektion.

November 26, 2025

