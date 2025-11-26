EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

FC Schalke 04 zahlt Unternehmensanleihen 2021/2026 und 2022/2027 vorzeitig vollständig zurück



26.11.2025 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mit der Anleihe 2025/2030 platzierten die Königsblauen 90 Millionen Euro am Kapitalmarkt FC Schalke 04 zahlt Unternehmensanleihen 2021/2026 und 2022/2027 vorzeitig vollständig zurück Mit der Platzierung seiner inzwischen sechsten Unternehmensanleihe hat der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ein herausragendes Ergebnis erzielt. Die Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) wurde heute, am 26. November 2025, mit einem Volumen von 90 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der Emissionserlös dient in erster Linie der frühzeitigen Refinanzierung der ausstehenden Anleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3E5TK5 / WKN: A3E5TK) und 2022/2027 (ISIN: DE000A3MQS49 / WKN: A3MQS4). Den Anleihegläubigern der bestehenden Anleihen wurde jeweils ein Umtauschangebot auf die neue Anleihe 2025/2030 unterbreitet. Nach Durchführung der Umtauschangebote beträgt das ausstehende Volumen der Anleihe 2021/2026 noch 6,51 Millionen Euro, während es bei der Anleihe 2022/2027 15,11 Millionen Euro sind. Der FC Schalke 04 hat heute, am 26. November 2025, gemäß § 5 Absatz 2 der Anleihebedingungen die Kündigung sämtlicher noch ausstehender Schuldverschreibungen der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 bekanntgegeben. Beide Anleihen werden vollständig zurückgeführt, entsprechend wird Schalke 04 erneut zwei Anleihen erfolgreich beenden. "Durch die überaus erfolgreiche Emission der Anleihe 2025/2030 gelingt es uns, beide bestehenden Unternehmensanleihen frühzeitig zu refinanzieren. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem konsequenten Bestreben, unsere Planungen langfristig und nachhaltig auszurichten und damit die finanzielle Handlungsfähigkeit des Clubs zu stärken", erklärt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für den Bereich Finanzen. "Wir werden die durch die neue Anleihe gewonnenen Spielräume nutzen, um unsere Finanzstruktur gezielt zu optimieren - unter anderem durch die Ablösung vorrangig besicherter Finanzverbindlichkeiten. Die Anleihe ist ein zentraler Baustein unserer Gesamtstrategie und erhöht unsere Planungssicherheit." Die Rückzahlung aller ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 erfolgt zum 29. Dezember 2025 zu 100,5 Prozent des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen. Die Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 erfolgt ebenfalls zum 29. Dezember 2025, hierbei zu 101,5 Prozent des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen. Weitere Informationen zur Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) und der Wertpapierprospekt sind auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht.



26.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News