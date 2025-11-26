Der Rücksetzer von vergangenem Freitag ist bei Siemens Energy schon wieder vergessen. Am Mittwoch zählt die Aktie des Energietechnikkonzerns erneut zu den stärksten Werten im DAX. Die deutlich verbesserte Stimmung an der US-Tech-Börse und eine neue Kaufempfehlung treiben den Titel in Richtung Rekordhoch.Berenberg-Analyst Richard Dawson hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 auf 130 Euro angehoben. Die Einstufung lautet unverändert "Buy". Eine enorme Nachfrage würde die Margen des Konzerns weiter ...

