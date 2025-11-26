Die Analysten von Rothschild & Co Redburn haben ihre Einstufung für die ASML-Aktie Anfang November von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 900 auf 1.200 Euro erhöht. Die Aktien-Research- und Brokerage-Einheit der traditionsreichen Rothschild-&-Co-Gruppe - einem der ältesten und renommiertesten Finanzhäuser Europas - sieht damit aktuell das größte Kurspotenzial für die Papiere des niederländischen Chipausrüsters. Heute meldet sich Morgan Stanley zu Wort.Analyst Lee Simpson ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.