Auf der Transportmesse Solutrans in der vergangenen Woche in Frankreich haben die Hersteller ihre neuen Elektro-Lkw vorgestellt. Dabei hat vor allem Renault Trucks einige Neuheiten dabei gehabt. Hier ist der Überblick aus Lyon! Die Solutrans in Lyon ist die wichtigste Transportmesse Frankreichs. Und so wie sich Daimler Truck und MAN bei der deutschen IAA Transportation besonders aufwändig präsentieren, ist die Solutrans eine wichtige Bühne für Renault ...Den vollständigen Artikel lesen ...
