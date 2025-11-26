BioNTech konnte durch die Entwicklung des Covid-Vakzins seine Kassen füllen, den Beweis erbringen, das mRNA-Verfahren "funktionieren" und gewann die Zeit und Mittel, seine umfangreiche Krebspipeline beschleunigt weiterzuentwickeln. Dazu wurden wichtige Zukäufe getätigt. Nicht nur auf der Produktionsseite von mRNA-Wirkstoffen, sondern auch zum Schleissen von Wissens- oder Kompetenzlücken. Und durch die gestern erfolgte überwältigende Zustimmung der CureVac-Hauptversammlung zu Weichenstellungen, die Übernahme des anderen grossen deutschen mRNA-Pioniers zu vollziehen, kann man die Kompetenzen von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.