EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges
AD-HOC-MITTEILUNG
Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung
Pinneberg, 26. November 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A3MQR65), bestätigt Marktgerüchte, wonach sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem weltweit agierenden MedTech-Konzern im Bereich der Wundbehandlung über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung befindet. Dabei handelt es sich insbesondere um den Einsatz des Kaltplasma-Medizinprodukts ViroCAP/OEM zur Unterstützung der Wundheilung.
Viromed wird die Aktionäre über weitere Entwicklungen in angemessener Form und im Einklang mit den rechtlichen Verpflichtungen informieren.
Ende der Insiderinformation
26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|E-Mail:
|kontakt@viromed-medical.de
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|ISIN:
|DE000A3MQR65
|WKN:
|A3MQR6
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2236382
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2236382 26.11.2025 CET/CEST