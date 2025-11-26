Zürich - Am Devisenmarkt hat der US-Dollar zuletzt deutlich verloren. Laut Händlern sind es vor allem die veränderten Zinserwartungen in den USA, welche den Greenback jüngst unter Druck setzten. Am Mittwoch hielten sich die Bewegungen bisher aber in Grenzen. Das EUR/USD-Währungspaar notierte am späten Mittwochnachmittag bei 1,1588 und damit nicht weit vom Stand am Morgen entfernt. Am letzten Freitag war das Paar phasenweise aber noch bei unter 1,15 ...

