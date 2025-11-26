Der Schweizer Bundesrat führt ab 2026 einen Winterstrombonus für neue Photovolatikanlagen ein. Außerdem will das Land bis 2030 rund 19 Terawattstunden Solarstrom erzeugen - mehr als doppelt so viel wie 2025. Der Schweizer Bundesrat hat die Einführung eines Winterstrombonus für die Photovoltaik beschlossen. Außerdem hat die Regierung der Schweiz Zwischenziele bis 2030 für die erneuerbare Stromproduktion festgelegt. Demnach sollen bis 2035 die erneuerbaren Energien, exklusive der Wasserkraft, 35 Terawattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver