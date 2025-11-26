Die US-Börsen bleiben vor "Thanksgiving" im Aufwind. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten haben der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.Der Leitindex Dow Jones Industrial steigt im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 47.359 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
