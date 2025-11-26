Bern - Der Bundesrat treibt die Energiewende voran. Er hat Zwischenziele für den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion festgelegt. Zudem führt er einen Winterstrombonus für grosse Solaranlagen ein. Die Landesregierung beschloss an ihrer Sitzung am Mittwoch mehrere Verordnungsänderungen, wie sie mitteilte. Demnach sollen Solar- und Windenergie bis 2030 23 Terawattstunden (TWh) zur Schweizer Stromproduktion beitragen. Dabei sollen gemäss dem Plan ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.