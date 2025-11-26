Bern - Der Bundesrat treibt die Energiewende voran. Er hat Zwischenziele für den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion festgelegt. Zudem führt er einen Winterstrombonus für grosse Solaranlagen ein. Die Landesregierung beschloss an ihrer Sitzung am Mittwoch mehrere Verordnungsänderungen, wie sie mitteilte. Demnach sollen Solar- und Windenergie bis 2030 23 Terawattstunden (TWh) zur Schweizer Stromproduktion beitragen. Dabei sollen gemäss dem Plan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
