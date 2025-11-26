Die Siemens-Aktie stürzte zuletzt nach einer Enttäuschung. Wie Anleger jetzt mit einer Aktienanleihe auf Siemens fette Prozente machen - und wie dieses Zins-Angebot im Vergleich zum Tagesgeld abschneidet. Da berichtet Siemens von einem Rekord beim Cashflow im vergangenen Geschäftsjahr und verspricht, den Umsatz bis 2030 zu verdoppeln - und der Kurs geht dennoch in den Keller. Kalt erwischt wurden Aktionäre damit unlängst nach der Jahresbilanz und ...

