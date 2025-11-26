Wallisellen - Nur 1 Prozent der KMU sind bestmöglich auf Cyberangriffe vorbereitet. Fast alle Schweizer KMU sind also enormen Cyber-Risiken ausgeliefert, das zeigt der Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025. Ob Phishing, Ransomware oder KI-basierte Angriffe auf Unternehmensnetzwerke, die Bedrohungslage verschärft sich. Besonders betroffen sind KMU, da ihnen häufig die Ressourcen für umfassende IT-Security-Massnahmen fehlen. Viele Unternehmen unterschätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab