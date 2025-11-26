Der Strategiewechsel bei Mercedes-Benz sorgt für Aufsehen: Anleger fragen sich: Ist die Rückbesinnung auf Einstiegsmodelle ein Zeichen von Schwäche - oder von Weitsicht? Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer wird im Gespräch mit wO TV deutlich: Mercedes habe sich "vergaloppiert" und die Bedeutung des Volumensegments unterschätzt. Gerade Einstiegsmodelle seien unerlässlich, um junge Kunden zu gewinnen und Skaleneffekte in Entwicklung und Vertrieb zu nutzen. Der Rückzug aus der A-Klasse habe Verkäufe und Markenwahrnehmung geschwächt - mit Folgen für Marge und Marktanteile. Zugleich betont Dudenhöffer, dass die Luxusstrategie keineswegs gescheitert sei. Modelle wie AMG, S-Klasse oder Maybach …