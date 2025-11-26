Zürich - Das in Zürich ansässige Unternehmen Cerrion, eine KI-Videoplattform, die Probleme in Produktionslinien in Echtzeit erkennt und behebt, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 15,6 Millionen Euro (18 Millionen US-Dollar) aufgebracht, um seine Aktivitäten in den USA und Europa weiter auszubauen und zu skalieren. Die Finanzierungsrunde wurde von der führenden Frühphasen-Venture-Capital-Gesellschaft Creandum angeführt, unter Beteiligung der ...

