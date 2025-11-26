Um an der Börse schnell Gewinne zu erzielen, ist es zunächst unerlässlich, die Märkte kontinuierlich zu beobachten und neue Trading-Chancen rechtzeitig zu erkennen. Nur wer stets aufmerksam bleibt und die sich bietenden Möglichkeiten identifiziert, kann von kurzfristigen Kursbewegungen profitieren.Ein weiterer entscheidender Faktor ist der passende Einstiegskurs. Es genügt nicht, eine Idee zu haben - der Erfolg hängt maßgeblich davon ab, dass zum ...

