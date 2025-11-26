Bei Perseus Mining hatten wir den Neueinstieg am 27. Juni vorgeschlagen, zuvor waren zwei Treffer mit rund 15 und 22 Prozent Aktiengewinn möglich gewesen. Wer den Einstiegskurs von Ende Juni genutzt hat und dieser Empfehlung treu geblieben ist kann zum Redaktionsschluss auf 58 Prozent Aktiengewinn schauen. Zu Beginn lautete die Überschrift für diesen Artikel "Perseus Mining drängt zum Allzeithoch!", seit heute Nachmittag gibt es mit 3,117 Euro ein ...

