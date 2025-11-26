Weitere Gewinne vor "Thanksgiving". Hoffnungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember haben die US-Börsen auch am Mittwoch angetrieben. Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten hatten zuletzt der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.Der Leitindex Dow Jones stieg um 0,67 Prozent auf 47.427 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,69 Prozent auf 6.812 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien ...

