DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.745 Pkt - OHB ziehen mächtig an

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Mittwochabend auf eine Rally bei OHB nach Xetra-Schluss verwiesen. Die Aktie des auf Satellitensysteme und Raumfahrtanwendungen spezialisierte Unternehmen wurde 10 Prozent fester getaxt. "Ein passende Nachricht habe ich nicht gefunden, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass sich der Wert sehr volatil zeigt", sagte der Händler. OHB sei die einzig auffällige deutsche Aktie nach Börsenschluss gewesen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.745 23.726 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 16:34 ET (21:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.