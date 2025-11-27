Das klingt wirklich spannend: Die Aktien von Puma rücken am Donnerstag erneut ins Zentrum des Marktinteresses - diesmal wegen frischer Übernahmespekulationen, die den zuletzt schwer gebeutelten Kurs wieder in Bewegung bringen könnten. Bereits Mitte September hatte ein Bericht des Manager Magazins Fantasie aufkommen lassen.Damals hieß es, dass mehrere Hedgefonds eine Übernahme des fränkischen Sportartikelherstellers prüfen würden. Damals sorgte die Meldung kurzfristig für einen Kurssprung, doch die ...

