Die Rolle von Kupfer verändert sich: Von einem konjunkturabhängigen zyklischen Metall wird es mit der zunehmenden Verbreitung von KI und Elektrifizierung zu einem strategischen Schlüsselfaktor. von Matt Lodge, Investment Strategist - Global X ETFs Lange Zeit war Kupfer stark vom Bauwesen, der Automobilindustrie und der chinesischen Infrastruktur abhängig - Sektoren, die sehr empfindlich auf das BIP reagieren. Nun spielt es jedoch eine zentrale Rolle ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.