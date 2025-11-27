Birmensdorf - Ein Glaziologie-Team unter Leitung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL hat erstmals für sämtliche 200'000 Gletscher der Erde abgeschätzt, wie viel Lawinen zur Eis-Massenbilanz beitragen. Das internationale Forschungsteam zeigt, dass Lawinen entscheidend für das Überleben vieler Gletscher weltweit sind. Die Studie soll dazu beitragen, die Wasserressourcen und Naturgefahren im Zusammenhang mit der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.