© Foto: Dall-E

Die Deutsche Bank sieht trotz Zweifel am KI-Ausbau von Oracle überraschend große Chancen, die den jüngsten Kurseinbruch als überzogen erscheinen lassen.Während die Stimmung rund um die Oracle-Aktie zuletzt spürbar eingetrübt war, kommt nun ausgerechnet von der Deutschen Bank ein unerwartet optimistischer Ton. Analyst Brad Zelnick erklärt in einer neuen Studie, dass der von vielen Investoren gefürchtete "Bear Case" bei Oracle durchaus ein bullishes Signal sein könnte - insbesondere im Hinblick auf die strategische Partnerschaft mit OpenAI. Deutsche Bank: Markt unterschätzt den Wert der OpenAI-Kooperation Viele Anleger sorgen sich derzeit über Oracles steigende Ausgaben, insbesondere im …