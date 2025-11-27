Die Biotech-Branche befindet sich wieder spürbar im Aufwind. Allein am gestrigen Mittwoch konnte die Aktie von Arrowhead Pharmaceuticals mit einem Plus von gut 23 Prozent für Aufsehen sorgen. Nach der ersten Zulassung für das Unternehmen in der Vorwoche wächst die Zuversicht, dass die Firma auch bei anderen Programmen Forschungs- respektive Zulassungserfolge feiern kann.Arrowhead Pharmaceuticals konnte in der vergangenen Handelswoche die US-Zulassung für Redemplo verbuchen. Das Mittel darf fortan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
