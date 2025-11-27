Die Aktie von Vonovia erhält am Donnerstag Rückenwind von der Analystenseite. Die US-Großbank JPMorgan hat dem Titel den Stempel "Positive Catalyst Watch" verpasst. Vonovia hat demnach gute Chancen auf kurzfristig positive Impulse. Auch generell blickt JPMorgan für die Immobilienbranche optimistisch nach vorne.JPMorgan-Analyst Neil Green hat seine Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro bestätigt. Zudem versieht der Experte den DAX-Titel mit dem Prädikat "Positive ...

