Der DAX hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge Gewinne verbuchen können. Am Ende ging es 1,1 Prozent nach oben auf 23.726,22 Punkte. Zum Start in den Donnerstag dürfte der DAX noch ein paar Punkte draufpacken. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 23.747 Zähler.Unterstützung erhält der Markt derzeit von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine. Terminseitig bleibt es am heutigen Donnerstag nicht zuletzt aufgrund des Thanksgiving-Feiertags in den USA, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...