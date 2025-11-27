Baar - Sika hat am Donnerstag im Vorfeld eines Investorentags die Strategie und Wachstumsziele für 2028 bestätigt. Mit dem Investitions- und Effizienzprogramm «Fast Forward» will sich der Bauzulieferer fit für die Zukunft machen. Sika befinde sich im Übergang zu zunehmend digitalisierten Prozessen und zur Elektrifizierung, heisst es in der Mitteilung zu dem später am Tag stattfindenden Investorenanlass. Man sei optimal positioniert, um von diesem ...

