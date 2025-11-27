Die Aktie von TotalEnergies präsentiert sich aktuell in einer starken Verfassung. Obwohl die Öl- und vor allem die Gaspreise schwächeln, legten die Anteile des französischen Unternehmens immer weiter zu. Für Rückenwind sorgte zuletzt der Deal mit dem tschechischen Energiekonzern Energetický a prumyslový Holding (EPH) des Milliardärs Daniel Kretinsky.So übernahmen die Franzosen 50 Prozent des Geschäfts für flexible Stromerzeugung von EPH. Im Gegenzug erhält die tschechische Firma 4,1 Prozent an TotalEnergies. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär