Die Aktie von TotalEnergies präsentiert sich aktuell in einer starken Verfassung. Obwohl die Öl- und vor allem die Gaspreise schwächeln, legten die Anteile des französischen Unternehmens immer weiter zu. Für Rückenwind sorgte zuletzt der Deal mit dem tschechischen Energiekonzern Energetický a prumyslový Holding (EPH) des Milliardärs Daniel Kretinsky.So übernahmen die Franzosen 50 Prozent des Geschäfts für flexible Stromerzeugung von EPH. Im Gegenzug erhält die tschechische Firma 4,1 Prozent an TotalEnergies. ...

