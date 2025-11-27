Die Aussicht auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hat die Börse gestern beflügelt. Im DAX setzte sich die Commerzbank-Aktie an die Spitze und bestätigte damit das jüngste Kaufsignal. Nun gerät ein Zwischenhoch in den Fokus.Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auch am Mittwoch erleichtert auf weitere positive Signale in den Ukraine-Verhandlungen reagiert. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.