PTA-AFR: Oberbank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Oberbank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Linz (pta000/27.11.2025/08:08 UTC+1) - Oberbank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.oberbank.at/docs/irglobal_k_325.pdf Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Aussender: Oberbank AG
