Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nächster Turbo: Armory verstärkt Team mit Top-Geologen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108 | Ticker-Symbol: OBK
Frankfurt
27.11.25 | 08:02
75,20 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OBERBANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OBERBANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
74,0078,0009:39
Dow Jones News
27.11.2025 08:39 Uhr
260 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-AFR: Oberbank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: Oberbank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Oberbank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Linz (pta000/27.11.2025/08:08 UTC+1) - Oberbank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.oberbank.at/docs/irglobal_k_325.pdf Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andreas Pachinger 
Tel.:         +43 732 7802-37460 
E-Mail:        andreas.pachinger@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764227280055 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 02:08 ET (07:08 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.