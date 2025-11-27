Zürich - Mit Spannung wurde die Verabschiedung des Berichts «Digitale Souveränität der Schweiz» in Erfüllung des Postulats 22.4411 Z'Graggen durch den Bundesrat erwartet. Der Bericht und das darin formulierte Verständnis digitaler Souveränität schaffen eine klare Grundlage für die weitere Diskussion in der Schweiz. Es liegt ein gemeinsamer Bezugsrahmen vor, der in einer von hohen Abhängigkeiten geprägten Welt an Bedeutung gewinnt. Für die Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab