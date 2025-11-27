LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte am Mittwoch seine Schätzungen für den britischen Telekomkonzern an. Er geht kostenbedingt in den Jahren 2026 und 2027 von einer reduzierten Profitabilität und für 2027 dann auch von einem geringeren Free Cashflow aus./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 14:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:00 / GMT



ISIN: GB00BH4HKS39





