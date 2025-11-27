In dieser Woche berät der Bundestag abschließend über den Bundeshaushalt, den die Koalition am Freitag beschließen will. Im Bereich der Förderung erneuerbarer Energien gab es im Zuge der Haushaltsberatungen gegenüber dem im September eingebrachten Entwurf der Bundesregierung keine großen Veränderungen. Die meisten Weichen stehen auf Kontinuität. Einige mit Blick auf erneuerbare Energien interessante Etatposten hat die Solarthemen-Redaktion genauer angeschaut: Der dickste Brocken ist seit der Abschaffung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
