Mehr Star-Power geht nicht: Cathie Wood hat kürzlich eine Aktie in ihr Portfolio gekauft, die zuletzt auch bei Star-Investor Warren Buffett ganz oben auf der Liste stand. Das spricht jetzt für die Papiere. Wenn Cathie Wood und Warren Buffett bei einer Aktie engagiert sind, dann hat sich quasi die geballte Star-Power der Wall Street konzentriert, und sowohl für Wachstums- als auch Value-Investoren könnte sich ein Blick lohnen. Genau dies ist jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...