Die Aktie von Alphabet zieht aktuell immer stärker nach oben. Zudem sammelt sich bei der Google-Mutter geballte Star-Investoren-Power. Das steckt dahinter: Cathie Wood kauft zu Warren Buffett hat die Börse extrem überrascht, als aus den neuen 13F-Filings bekannt geworden ist, dass das Orakel von Omaha eine Positionierung bei Alphabet im dritten Quartal eingegangen ist. Doch nach Buffett hat in dieser Woche auch Cathie Wood bei der Aktie der Google-Mutter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de