Die Aktie von Alphabet zieht aktuell immer stärker nach oben. Zudem sammelt sich bei der Google-Mutter geballte Star-Investoren-Power. Das steckt dahinter: Cathie Wood kauft zu Warren Buffett hat die Börse extrem überrascht, als aus den neuen 13F-Filings bekannt geworden ist, dass das Orakel von Omaha eine Positionierung bei Alphabet im dritten Quartal eingegangen ist. Doch nach Buffett hat in dieser Woche auch Cathie Wood bei der Aktie der Google-Mutter ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.