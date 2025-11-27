Mitteilung der UBM Development AG:

UBM schreibt im dritten Quartal Gewinn

- 355 Wohnungsverkäufe - Steigerung um 25% gegenüber Vorjahr

- € 1,9 Mrd. Entwicklungspipeline mit rund 2.800 Wohnungen

- 30 % Eigenkapitalquote und weiterhin solide Liquidität

- Ausblick: Profitables zweites Halbjahr und 450 Wohnungsverkäufe im Gesamtjahr

Der positive Trend bei den Wohnungsverkäufen der UBM Development AG setzt sich auch im dritten Quartal fort. Bis zum 30. September 2025 wurden bereits 355 Wohnungen verkauft - ein Anstieg um 25% gegenüber dem Vorjahr. Zudem gelang es der UBM, wie versprochen, zurück zur Profitabilität zu gelangen - mit einem Gewinn vor Steuern von €1,9 Mio. im dritten Quartal. "Nach der schwarzen Null im zweiten Quartal ist es uns gelungen, nun ein klar profitables Quartal abzuliefern. Der aktuelle Trend stimmt uns zuversichtlich ", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler.

Stabile Finanzposition

UBM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...