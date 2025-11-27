Mit der Kombination ihrer Produkte bieten die beiden Unternehmen eine Cloud-basierte Steuerung von Photovoltaik-Anlagen und weiteren Energiekomponenten als White-Label-Produkt für Stadtwerke und Energieversorger. Ab sofort starten die beiden Unternehmen Zerofy und Spine im Rahmen von Pilotprojekten für Stadtwerke den Vertrieb einer gemeinsam entwickelten Lösung. Auch Demo- und Beratungstermine für interessierte Energieversorgungsunternehmen können gebucht werden. Zerofy, Anbieter eines Cloud-basierten Heimenergiemanagementsystems (HEMS), und Spine, Anbieter für Smart-Meter-Integration und lokale ...

