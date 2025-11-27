Winterthur - Rieter-CEO Thomas Oetterli hält die Aktie des Unternehmens für massiv unterbewertet. Im aktuellen Preis sei weder die Barmag-Akquisition noch eine Normalisierung des Nachfragezyklus enthalten, sagte er in einem Interview mit «Cash.ch» vom Donnerstag. Die Rieter-Aktie kostet aktuell rund 3,10 Franken. Für ein «stimmige Marktkapitalisierung» bräuchte es laut Oetterli einen Kurs «irgendwo bei 5,30 Franken.» «Der Markt sieht Rieter und unsere ...

