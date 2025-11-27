Zürich - Zum 20-jährigen Firmenjubiläum stellt das internationale Beratungs- und Treuhandunternehmen KENDRIS die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Im Zentrum der umfassenden Transformation stehen eine noch konsequentere Kundenorientierung, die Errichtung einer Holdingstruktur sowie die Verlegung und der Ausbau des Hauptsitzes nach Zug. Lokal verankert, global vernetzt Die Schweiz mit den Standorten in Zug, Zürich, Aarau und Genf bildet das Herzstück ...

