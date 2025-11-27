Das Chinesen Katzen gerne mögen, erkennt man nicht zuletzt an den Winkekätzchen und den Witzen über makabre Speisen. Offenbar reicht die Katzenliebe aber auch für etwas größere Tiere: Den PUMA. Hier kursieren seit einiger Zeit hoffnungsvolle Gerüchte. Und aus Gerüchten werden Spekulationen. Die neueste: ANTA SPORTS greift bei PUMA zu! Von der Hand zu weisen ist das nicht, offenbar gab es kürzlich eine Offerte. Nun muss sich ANTA aber erst einmal mit der Bewertungserwartung der französischen Milliardärsfamilie Pinault auseinandersetzen, die knapp 30 % der PUMA-Anteile hält. Das kann noch lustig werden. Die Aktie rockt heute schon - knapp 12 % im Plus!



