Donnerstag, 27.11.2025
Dieser Deal könnte bedeutend sein - SMR könnte einen neuen Hype auslösen
WKN: 696960 | ISIN: DE0006969603 | Ticker-Symbol: PUM
Xetra
27.11.25 | 10:58
19,465 Euro
+14,47 % +2,460
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
PUMA SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PUMA SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
19,63519,65511:14
19,63019,65011:14
Dow Jones News
27.11.2025 10:45 Uhr
214 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Ruhiges Geschäft zu Thanksgiving - Kursrally bei Puma

DOW JONES--Mit kleinen Gewinnen zeigen sich Europas Börsen im frühen Handel am Donnerstag im Sog der freundlichen Tendenz an der Wall Street. Wegen des Thanksgiving-Feiertages in den USA rechnen Händler auch hierzulande mit einem ruhigen Geschäft. Viele Marktteilnehmer in den USA dürften ihn für ein verlängertes Wochenende nutzen. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 23.802 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 liegt nur ganz knapp über dem Vortagesschluss.

Übergeordnet ist die Lage positiv, weil die Zinssenkungsfantasie in den USA intakt ist. Der sehr schwache Chicago-Einkaufsmanagerindex für November lieferte der US-Notenbank ein weiteres Argument, am 10. Dezember die Zinsen weiter zu senken. Die Deutsche Bank rechnet derweil in ihrem Jahresausblick im kommenden Jahr mit etwa 80 Zinssenkungen rund um den Globus.

Der GfK-Konsumklimaindikator setzt keinen Impuls. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich zum Jahresende stabilisiert, der Index ist nah an der Prognose ausgefallen. Eine Verschlechterung der Einkommensaussichten bremste laut den Datenerhebern eine stärkere Erholung.

Übernahmespekulation treibt Puma

Steil nach oben um fast 13 Prozent geht es für die Puma-Aktie. Hintergrund ist wieder aufkommende Übernahmefantasie. Laut einem Bericht von Bloomberg soll es Interessenten aus Asien geben, genannt werden Anta Sports, daneben auch Lin Ning und Asics. Angesichts des Kurssturzes der Aktie und der nun günstigen Bewertungen sei dies nicht unplausibel, heißt es im Handel. Dazu trieben Short-Eindeckungen den Kurs, denn über 6 Prozent des Puma-Bestandes seien leerverkauft worden. Adidas verteuern sich um 1,4 Prozent.

Größter DAX-Gewinner ist die Aktie der Deutschen Börse, sie gewinnt 3,3 Prozent. Treiber ist eine Kaufempfehlung von JP Morgan.

Mit dem Thanksgiving-Feiertag und dem auch in Europa anlaufenden Weihnachtsgeschäft rücken Konsumwerte in den Blick, darunter im DAX neben Adidas, Henkel und Beiersdorf. Alle haben in diesem Jahr underperformt. Die Erwartungen sind aber gering. Wie eine aktuelle Ifo-Umfrage feststellt, sind Einzelhändler in Deutschland überwiegend pessimistisch beim Blick auf Weihnachten. Beiersdorf und Henkel liegen nah an den Vortagsschlusskursen. Im SDAX steigt der Kurs der Kosmetikaktie Douglas um 1,3 Prozent.

Neue Geschäftszahlen von Remy Cointreau sind besser ausgefallen als erwartet. Das treibt die Aktie um 6,4 Prozent nach oben. Im Sog legen Pernod Ricard und Campari um je 2,2 Prozent zu. 

INDEX      zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.656,76    +0,0%    1,18   +13,8% 
Stoxx-50    4.789,80    -0,2%   -8,22   +10,1% 
DAX      23.802,30    +0,3%   76,08   +17,9% 
MDAX      29.425,07    +0,7%   205,07   +13,4% 
TecDAX     3.551,58    +0,7%   23,16   +2,3% 
SDAX      16.455,34    +0,8%   129,39   +17,9% 
CAC       8.101,19    +0,1%    4,76   +8,7% 
SMI      12.801,59    -0,2%   -20,65   +10,1% 
ATX       4.979,70    -0,4%   -21,00   +35,1% 
 
 
INDEX      zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
DJIA      47.427,12    +0,7%   314,67   +11,5% 
S&P-500     6.812,61    +0,7%   46,73   +15,8% 
NASDAQ Comp  23.214,69    +0,8%   189,10   +20,2% 
NASDAQ 100   25.236,94    +0,9%   218,58   +20,1% 
 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00 Fr, 08:18  % YTD 
EUR/USD      1,1593    -0,0%   1,1596   1,1588 +11,7% 
EUR/JPY      181,19    -0,1%   181,38   181,04 +10,9% 
EUR/CHF      0,9330    +0,0%   0,9328   0,9324  -0,4% 
EUR/GBP      0,8769    +0,1%   0,8759   0,8751  +6,2% 
USD/JPY      156,30    -0,1%   156,42   156,23  -0,5% 
GBP/USD      1,3220    -0,2%   1,3240   1,3242  +5,2% 
USD/CNY      7,0632    +0,1%   7,0533   7,0638  -2,2% 
USD/CNH      7,0787    +0,1%   7,0690   7,0787  -3,6% 
AUS/USD      0,6525    +0,1%   0,6518   0,6526  +5,4% 
Bitcoin/USD  91.433,75    +1,2% 90.369,45 91.327,00  -7,7% 
 
ROHÖL      zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     58,65    58,65     0%    0,00 -18,4% 
Brent/ICE     63,04    63,13   -0,1%   -0,09 -16,4% 
 
METALLE     zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold      4.165,17   4.163,93   +0,0%    1,24 +57,4% 
Silber       53,88    53,36   +1,0%    0,51 +78,4% 
Platin     1.415,38   1.373,45   +3,1%   41,93 +53,8% 
Kupfer       5,08     5,10   -0,5%   -0,03 +23,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 04:10 ET (09:10 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

