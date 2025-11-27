Die Nordex AG investiert in Rostock in einen Teststand für neue Umrichter. Damit will der Windenergieanlagenbauer seine technologische Kompetenz bei der für die Netzintegration von Windstrom wichtigen Komponente stärken. Die Nordex Group hat einen neuen Teststand für Umrichter von Windenergieanlagen am Standort Rostock eingeweiht. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es dabei um die Stärkung technologischer Kompetenzen im Bereich der Netzintegration der Windenergieanlagen.Der neue Prüfstand ermögliche ...

