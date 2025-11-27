Die Commerzbank hat unter dem Strich im dritten Quartal 2025 einen Gewinnrückgang verbucht. Dem Aktienkurs kann dies allerdings nichts anhaben. Vieles spricht dafür, dass sich die positive Kursentwicklung fortsetzt. Zu sorglos sollten Anleger dennoch nicht agieren.Im dritten Quartal 2025 kletterte der Vorsteuergewinn um 16 Prozent auf gut 1 Mrd. Euro. Hintergrund dieser Entwicklung war unter anderem eine geringere Risikovorsorge für Kreditausfälle. Das ist im aktuellen, von Unternehmensinsolvenzen geprägten Umfeld umso erstaunlicher und belegt die hohe Qualität des Kreditportfolios. Der Nettogewinn ...

