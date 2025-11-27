Bern - In der Schweiz sollten mehr medizinische Eingriffe ambulant durchgeführt werden. Sie hinke im internationalen Vergleich trotz Bestrebungen hin zur Ambulantisierung hinterher, stellt der Preisüberwacher fest. Er fordert Vorbereitungen für die einheitliche Finanzierung aller Gesundheitsleistungen. Für viele Eingriffe, die in anderen Ländern ambulant durchgeführt würden, gebe es in der Schweiz einen Spitaleintritt, schrieb der Preisüberwacher ...

