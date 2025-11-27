Neuenburg - Schweizer Grosskonzerne haben im 2024 für mehr Beschäftigung gesorgt als ausländische Unternehmensgruppen. Der Grossteil der Umsätze entfällt indes immer noch auf Konzerne aus dem Ausland. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Auswertung des Bundesamtes für Statistik (BFS). Demnach waren 2024 rund 2,14 Millionen Personen in einer Unternehmensgruppe beschäftigt. Dies entspreche einem Plus von 0,8 Prozent zum Vorjahr. ...

