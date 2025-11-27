Seit ihrem Allzeithoch Anfang des Monats ist die Amazon-Aktie um rund -10% eingebrochen. Kann der Black Friday dem weltgrößten E-Commerce-Konzern wieder neuen Schwung bringen und sollten Anleger jetzt auf Amazon setzen? So wirkt sich das Weihnachtsgeschäft aus Der morgige Black Friday und der am kommenden Montag folgende Cyber Monday sind schon seit Jahren weit mehr als nur reine Shopping-Events, die den Beginn des großen Weihnachtsgeschäfts einläuten. ...

