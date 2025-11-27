Geht es um Retouren, so ist Amazon meist noch kulanter als andere Händler. Doch hinter der Amazon-Erstattung ohne Rücksendung steckt eine schlaue Kalkulation des Onlinehändlers. Das Ganze ist allerdings kein versteckter Schnäppchentipp, wie viele meinen. Dass Amazon in vielen Punkten seinen Kund:innen gegenüber sehr kulant ist, dürfte allgemein bekannt sein. Das gilt nicht nur, wenn ein Artikel mal defekt ist, sondern aktuell auch in vielen Fällen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...